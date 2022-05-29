Россия ответила Италии экономической «пощечиной»

Журналист издания InsideOver Андреа Мураторе заявил, что Москва жестко отреагировала на решение Рима поддержать западные ограничительные меры против России. Введение ограничений для банковских групп «Интеза» и «ЮниКредит», по его мнению, фактически является финансовой «пощечиной» Италии. Об этом пишет «Российская газета».

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«Данный маневр имеет важное политическое и коммерческое значение», - отметил Андреа Мураторе, подчеркнув при этом, что обе организации играли роль своеобразного моста между Москвой и Римом в экономических вопросах.

Публицист напомнил, что ограничения будут действовать в течение года. Их применят к счетам, на которых находятся денежные средства в размере более 100 тыс. евро. Кроме того, физическим и юридическим лицам запретят открывать новые счета.

Ранее сообщалось, что Центробанк временно ограничил гражданам Италии снятие денег со счетов банков «Интеза» и «ЮниКредит».