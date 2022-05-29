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53 минуты назад

InsideOver: Россия ответила Италии экономической «пощечиной»

Илья Родин

Журналист издания InsideOver Андреа Мураторе заявил, что Москва жестко отреагировала на решение Рима поддержать западные ограничительные меры против России. Введение ограничений для банковских групп «Интеза» и «ЮниКредит», по его мнению, фактически является финансовой «пощечиной» Италии. Об этом пишет «Российская газета».

Россия ответила Италии экономической «пощечиной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Данный маневр имеет важное политическое и коммерческое значение», - отметил Андреа Мураторе, подчеркнув при этом, что обе организации играли роль своеобразного моста между Москвой и Римом в экономических вопросах.

Публицист напомнил, что ограничения будут действовать в течение года. Их применят к счетам, на которых находятся денежные средства в размере более 100 тыс. евро. Кроме того, физическим и юридическим лицам запретят открывать новые счета.

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Ранее сообщалось, что Центробанк временно ограничил гражданам Италии снятие денег со счетов банков «Интеза» и «ЮниКредит».

Введенные ЦБ ограничения действуют с 25 мая и касаются итальянских компаний, граждан без российского вида на жительство. Кроме того, под санкции попали операции для генерального консульства Италии в России.

Политика,В мире,Владимир Путин,Банк России,Банк Интеза,ЮниКредит Банк,
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