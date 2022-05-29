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1 час назад

Посол России обвинил Лондон в затягивании конфликта на Украине

Илья Родин

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си, что действия Лондона способствуют затягиванию конфликта на Украине, мешают диалогу между Москвой и Киевом. Об этом пишет ТАСС.

«Россию нельзя победить»: посол раскритиковал позицию Британии по Украине
Фото: Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной ИрландииПосольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

«От Лондона не исходит желание завершить конфликт и найти решение посредством переговоров. Каждый день мы слышим призывы отправлять Украине новые вооружения, сражаться до последнего украинского солдата, продлевать конфликт и не начинать переговоры до тех пор, пока Россия не будет побеждена. Это иллюзия, Россию нельзя победить», - подчеркнул Андрей Келин.

Дипломат уточнил, что в своей риторике власти Англии подчеркнуто игнорируют такие важные вопросы, как дальнейшие экономические перспективы Украины, реалистичность всесторонней поддержки страны западными государствами в течение длительного времени.

Келин рассказал, что не только Лондон, но и Киев делает все, чтобы препятствовать проведению переговоров. В частности, украинцы фабрикуют данные о военных преступлениях, которые якобы совершают российские солдаты.

Кроме того, он раскритиковал «крайне воинственную» позицию главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Посол отметил, что ее выступления не идут «на пользу Украине, европейской безопасности и миру, а также Европе в целом».

Политика,Андрей Келин,
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