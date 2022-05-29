«Россию нельзя победить»: посол раскритиковал позицию Британии по Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си, что действия Лондона способствуют затягиванию конфликта на Украине, мешают диалогу между Москвой и Киевом. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

«От Лондона не исходит желание завершить конфликт и найти решение посредством переговоров. Каждый день мы слышим призывы отправлять Украине новые вооружения, сражаться до последнего украинского солдата, продлевать конфликт и не начинать переговоры до тех пор, пока Россия не будет побеждена. Это иллюзия, Россию нельзя победить», - подчеркнул Андрей Келин.

Дипломат уточнил, что в своей риторике власти Англии подчеркнуто игнорируют такие важные вопросы, как дальнейшие экономические перспективы Украины, реалистичность всесторонней поддержки страны западными государствами в течение длительного времени.

Келин рассказал, что не только Лондон, но и Киев делает все, чтобы препятствовать проведению переговоров. В частности, украинцы фабрикуют данные о военных преступлениях, которые якобы совершают российские солдаты.