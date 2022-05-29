«Никто из наших лидеров никогда не говорил о захвате Киева»

"Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город", - сказал посол, подчеркнув, что у РФ "на начальной стадии операции не было цели захватить Киев".