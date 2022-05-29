Захарова назвала плагиатом слова Шольца о мировой многополярности

"Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "когда мы осознаем, что мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству". Плагиат чистой воды. Или того хуже - непонимание банального, - говорится в публикации. - О многополярности, полицентричности мира [глава МИД РФ Сергей] Лавров говорил и продолжает говорить каждый год в должности министра иностранных дел уже более 15 лет".