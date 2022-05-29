Захарова назвала плагиатом слова Шольца о мировой многополярности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что недавние заявления канцлера Германии Олафа Шольца о формировании многополярного мира являются плагиатом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "когда мы осознаем, что мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству". Плагиат чистой воды. Или того хуже - непонимание банального, - говорится в публикации. - О многополярности, полицентричности мира [глава МИД РФ Сергей] Лавров говорил и продолжает говорить каждый год в должности министра иностранных дел уже более 15 лет".
Захарова также напомнила, еще что при Евгении Примакове, "пришедшем в МИД в 1996 году, в МИД РФ исходили из понимания того, что мир становится многополярным, на контрасте с двухполюсной системой холодной войны".
"Это понимание с подачи Примакова нашло отражение в Концепции внешней политики 2000 года, и с того момента стало нашим отправным пунктом с точки зрения выстраивания международных отношений", - указала дипломат.
По ее словам, если в Берлине только сейчас это поняли, то "можно лишь посочувствовать, что до них так долго доходило".
"Но лучше поздно, чем никогда. Наверное, и ситуация вокруг Украины когда-нибудь станет Олафу Шольцу так же ясна, как и многополярность", - добавила Захарова.