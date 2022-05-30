Захарова раскритиковала высказывание главы МИД Британии

"Уже в ХХ веке, в первый период Второй мировой войны югославское правительство умоляло британцев помочь славянам перед лицом Третьего рейха, спасти страну от оккупации и разорения, но британцы проигнорировали призыв руководства южнославянского государства, - отметила дипломат. - Более того, они им преступно воспользовались, полагая, что, оттянув силы верхмата на Югославию, Берлин облегчит Британии задачу вести свою войну в Европе. В результате, как мы прекрасно знаем, Югославия оказалась брошена на растерзание немецким нацистам и итальянским фашистам и при содействии Красной Армии была освобождена партизанами в ходе тяжелейшей войны за независимость".