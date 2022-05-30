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40 минут назад

Захарова раскритиковала высказывание главы МИД Британии о "пагубном влиянии" РФ на Балканы

ТАССиещё 7

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в отношении "пагубного влияния" России на регион Балканского полуострова.

Захарова раскритиковала высказывание главы МИД Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

26 мая Трасс выступила с речью в столице Боснии и Герцеговины - Сараево, она совершила поездку в регион с целью подтвердить приверженность Великобритании "миру и стабильности на Западных Балканах".

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"В ходе визита знатока истории и географии главы британского Форин офиса Лиз Трасс на Балканы, она призвала жителей Боснии и Герцеговины не верить России, "обладающей пагубным влиянием" на этот регион. Эксперты перешептываются: в ходе британско-боснийских переговоров затрагивалась тема вхождения страны в "единый европейский дом" и интеграция в НАТО", - написала Захарова в понедельник в своем Telegram-канале.

Дипломат, в частности, назвала "разрушительно-беспринципным влиянием" НАТО на Балканы, указав на бомбардировку альянсом Югославии с применением обедненного урана.

"Про "монгольское и татарское нашествие на Украину" умница Лиз Трасс знает, а про бомбардировки Белграда натовцами - нет? Тогда ей будут интересны и другие эпизоды "влияния Запада" на Балканы", - продолжила она.

Захарова в посте привела несколько примеров из истории, когда Лондон препятствовал деятельности национально-освободительных движений славян на Балканах.

"Уже в ХХ веке, в первый период Второй мировой войны югославское правительство умоляло британцев помочь славянам перед лицом Третьего рейха, спасти страну от оккупации и разорения, но британцы проигнорировали призыв руководства южнославянского государства, - отметила дипломат. - Более того, они им преступно воспользовались, полагая, что, оттянув силы верхмата на Югославию, Берлин облегчит Британии задачу вести свою войну в Европе. В результате, как мы прекрасно знаем, Югославия оказалась брошена на растерзание немецким нацистам и итальянским фашистам и при содействии Красной Армии была освобождена партизанами в ходе тяжелейшей войны за независимость".

В 1990-е годы, как указала Захарова, содержание и смысл британского и натовского влияния на Балканы стали очевидны всему миру.

"В составе западной коалиции Лондон покровительствовал торговле органами, которой промышляли косовские боевики, и контрабанде в регионе всего, включая оружие. Если и была в истории Балкан сила более разрушительная, чем порох и снаряды, и более смертоносная, чем чума, то говорила она на чистом английском языке", - заключила Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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