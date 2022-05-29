Сенатор Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях

В Совете Федерации России высказались за поставки зерна и удобрений в рублях. Заявление сделал сенатор Андрей Клишас в своём Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Клишас прокомментировал информацию о том, что Минсельхоз России допускает в будущем времени переход на оплату рублями поставок зерна.

В мае телеканал CBS США назвал рубль самой эффективной и устойчивой валютой 2022 года. Отмечается, что после того, как многие страны стали оплачивать поставки российского газа в рублях, валюта России значительно укрепила свои позиции.