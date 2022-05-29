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1 час назад

Сенатор Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях

runews24.ru

В Совете Федерации России высказались за поставки зерна и удобрений в рублях. Заявление сделал сенатор Андрей Клишас в своём Telegram-канале.

Сенатор Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях
Фото: ТАССТАСС

Клишас прокомментировал информацию о том, что Минсельхоз России допускает в будущем времени переход на оплату рублями поставок зерна.

В мае телеканал CBS США назвал рубль самой эффективной и устойчивой валютой 2022 года. Отмечается, что после того, как многие страны стали оплачивать поставки российского газа в рублях, валюта России значительно укрепила свои позиции.

Бюджет России каждый месяц пополняется почти на 20 миллиардов долларов благодаря экспорту энергоносителей в недружественные страны.

Политика,Андрей Клишас,Минсельхоз России,Совет Федерации,
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