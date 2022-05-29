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9 минут назад

Запад согласился на ультиматум Путина

Елена Прошина

Страны Европейского союза по примеру Венгрии соглашаются на требования президента России Владимира Путина об оплате газа в российской валюте. Об этом пишут обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли в статье для Bloomberg, сообщают РИА Новости.

Запад согласился на ультиматум Путина
Фото: ReutersReuters

Как утверждают публицисты, намерение европейских стран обрушить российскую экономику в связи с боевыми действиями на территории Украины закончилось провалом и не пошло дальше риторики. Теперь Запад отказывается нанести удар по «больному месту» — экономической отрасли.

Фоллейн и Нарделли отметили, что больше всего внимания привлекла Венгрия своим отказом поддержать антироссийские санкции, однако другие европейские страны также уступают требованиям президента России Владимира Путина о платежах за поставки газа в рублях.

Авторы статьи полагают, что в Европейском союзе наметился раскол между его восточными и западными членами, так как они не сходятся во мнениях по поводу поставок вооружений на Украину, диалога с российскими властями и условий, которые Киев должен принять для заключения мирного договора. Кроме того, Фоллейн и Нарделли заметили, что переговоры о введении запрета на поставки российской нефти подозрительно затянулись.

Политика,Альберто Нарделли,Владимир Путин,ЕС,
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