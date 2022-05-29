Запад согласился на ультиматум Путина

Страны Европейского союза по примеру Венгрии соглашаются на требования президента России Владимира Путина об оплате газа в российской валюте. Об этом пишут обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли в статье для Bloomberg, сообщают РИА Новости.

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Как утверждают публицисты, намерение европейских стран обрушить российскую экономику в связи с боевыми действиями на территории Украины закончилось провалом и не пошло дальше риторики. Теперь Запад отказывается нанести удар по «больному месту» — экономической отрасли.

Фоллейн и Нарделли отметили, что больше всего внимания привлекла Венгрия своим отказом поддержать антироссийские санкции, однако другие европейские страны также уступают требованиям президента России Владимира Путина о платежах за поставки газа в рублях.