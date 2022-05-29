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41 минуту назад

Bloomberg: Запад готов к уступкам Путину

Свободная прессаиещё 2

Обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли заявил о готовности Запада к уступкам российскому лидеру Владимиру Путину. В своем материале для журнала Bloomberg они отметили, что страны ЕС вслед за Венгрией начали оплачивать русских газ рублями.

Bloomberg: Запад готов к уступкам Путину
Фото: ReutersReuters

«Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях», - пишут журналисты.

Фоллейн и Нарделли считают, что в Евросоюзе наметился раскол между его западными и восточными членами. Он грозит из-за несогласованности по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с президентом РФ и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора.

«Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в связи с тем, что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России», - написано в материале.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что часть стран начали пересматривать свою позицию по Украине.

Политика,Альберто Нарделли,Владимир Путин,ЕС,
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