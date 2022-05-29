Bloomberg: Запад готов к уступкам Путину

Обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли заявил о готовности Запада к уступкам российскому лидеру Владимиру Путину . В своем материале для журнала Bloomberg они отметили, что страны ЕС вслед за Венгрией начали оплачивать русских газ рублями.

«Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях», - пишут журналисты.

Фоллейн и Нарделли считают, что в Евросоюзе наметился раскол между его западными и восточными членами. Он грозит из-за несогласованности по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с президентом РФ и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора.