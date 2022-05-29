Пушков предупредил Зеленского о риске территориальных потерь

Откладывая урегулирование конфликта на Украине президент этой страны Владимир Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым, ДНР и ЛНР, заявил сенатор Алексей Пушков.

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"Зато это понимает [Генри] Киссинджер, пытающийся спасти Украину от полного поражения. Но, разумеется, для киевских радикалов неприемлемо ничего, кроме полной победы над Россией", – написал политик в своем телеграм-канале.

По мнению Пушкова, негативная реакция украинского лидера на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Москвой демонстрирует непонимание Зеленским перспектив Киева.

"Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. В отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает (или отыгрывает непонимание), что, откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше", – добавил сенатор.

Ранее Киссинджер заявил, что западным странам необходимо прекратить попытки нанести России поражение, используя ВСУ, ради избежания катастрофы в Европе. Говоря о фатальных последствиях в случае игнорирования места Москвы в европейском раскладе сил, экс-госсекретарь призвал Запад заставить Украину пойти на диалог, не затягивая кризис. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.