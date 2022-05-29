В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Пушков предупредил Зеленского о риске территориальных потерь

Москва24иещё 1

Откладывая урегулирование конфликта на Украине президент этой страны Владимир Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым, ДНР и ЛНР, заявил сенатор Алексей Пушков.

Пушков предупредил Зеленского о риске территориальных потерь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Зато это понимает [Генри] Киссинджер, пытающийся спасти Украину от полного поражения. Но, разумеется, для киевских радикалов неприемлемо ничего, кроме полной победы над Россией", – написал политик в своем телеграм-канале.

По мнению Пушкова, негативная реакция украинского лидера на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Москвой демонстрирует непонимание Зеленским перспектив Киева.

"Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. В отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает (или отыгрывает непонимание), что, откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше", – добавил сенатор.

Ранее Киссинджер заявил, что западным странам необходимо прекратить попытки нанести России поражение, используя ВСУ, ради избежания катастрофы в Европе. Говоря о фатальных последствиях в случае игнорирования места Москвы в европейском раскладе сил, экс-госсекретарь призвал Запад заставить Украину пойти на диалог, не затягивая кризис. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Политика,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,Генри Киссинджер,Алексей Пушков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители