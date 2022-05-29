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42 минуты назад

Рогозин предложил странам ЕС закупить и выпить всю водку из РФ

Ura.Ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил странам Европейского союза закупить и употребить всю российскую водку, чтобы Россия не смогла получить от нее прибыль. Так он отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Рогозин предложил странам ЕС закупить и выпить всю водку из РФ
Фото: 

«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог на ней заработать еще больше», — написал Рогозин в своем telegram-канале.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сказала, что будет отличным решением, если Европа продолжит закупать нефть у России, ведь в противном случае Москве нужно будет искать другие рынки сбыта ресурсов, где цены поднимутся, а значит страна сможет заработать на экспорте больше, чем сейчас.

В начале апреля Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти из России. Это решение было связано с началом спецоперации на Украине по ее демилитаризации и денацификации. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон произвел расчеты, согласно которым Россия получает 800 миллионов евро в день от экспорта нефти и газа. Он заключил, что такая ситуация не может продолжаться долго, поскольку «санкции есть и будут продолжаться». Министр энергетики РФ Александр Новак поделился мнением о том, что если Евросоюз откажется от российской нефти, то европейские страны будут вынуждены покупать нефть у РФ через посредников.

Политика,Санкции,Тьерри Бретон,Дмитрий Рогозин,Александр Новак,Владимир Путин,Европарламент,Роскосмос,Еврокомиссия,ЕС,
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