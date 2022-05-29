Рогозин предложил странам ЕС закупить и выпить всю водку из РФ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил странам Европейского союза закупить и употребить всю российскую водку, чтобы Россия не смогла получить от нее прибыль. Так он отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог на ней заработать еще больше», — написал Рогозин в своем telegram-канале.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сказала, что будет отличным решением, если Европа продолжит закупать нефть у России, ведь в противном случае Москве нужно будет искать другие рынки сбыта ресурсов, где цены поднимутся, а значит страна сможет заработать на экспорте больше, чем сейчас.