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12 минут назад

Кадыров сообщил, что Северодонецк в ЛНР разминирован на 70%

ТАССиещё 1

Город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) очищен от мин на 70%, в ближайшие работа по разминированию завершится, в город будет направлена гуманитарная помощь, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в воскресенье в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал о разминировании Северодонецка
Фото: ТАССТАСС

"На данный момент проверено и очищено от мин и "секретов" около 70% жилого сектора [Северодонецка]. День-два и город полностью разминируют. Сюда будет направлен гуманитарный груз помощи от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил, что Северодонецк в ЛНР взят под российский контроль.

Со своей стороны официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил в субботу, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли жилую застройку в Северодонецке в ЛНР, откуда наносят массированные артиллерийские удары.

Кадыров дал совет по развитию Донбасса

Политика,Иван Филипоненко,Рамзан Кадыров,
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