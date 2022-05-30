Кадыров рассказал о разминировании Северодонецка

Город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) очищен от мин на 70%, в ближайшие работа по разминированию завершится, в город будет направлена гуманитарная помощь, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в воскресенье в своем Telegram-канале.
"На данный момент проверено и очищено от мин и "секретов" около 70% жилого сектора [Северодонецка]. День-два и город полностью разминируют. Сюда будет направлен гуманитарный груз помощи от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров.
Ранее Кадыров сообщил, что Северодонецк в ЛНР взят под российский контроль.
Со своей стороны официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил в субботу, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли жилую застройку в Северодонецке в ЛНР, откуда наносят массированные артиллерийские удары.