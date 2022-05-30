Кадыров рассказал о разминировании Северодонецка

Город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) очищен от мин на 70%, в ближайшие работа по разминированию завершится, в город будет направлена гуманитарная помощь, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в воскресенье в своем Telegram-канале.