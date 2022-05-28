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21 минуту назад

Макрон и Шольц призвали Путина освободить военнопленных с «Азовстали»

News.ru

В ходе телефонных переговоров лидер Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских военнопленных, которые вышли с территории мариупольского завода «Азовсталь», сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон и Шольц призвали Путина освободить военнопленных с «Азовстали»
Фото: dgap.orgdgap.org

Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, — отметило агентство.

Шольц и Макрон призвали Путина к выводу войск

Они также уточнили, что речь идет о сдавшихся в плен украинских силовиках, вышедших с заблокированного завода «Азовсталь», где находились с 21 апреля.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что устав международного трибунала над украинскими военными, сдавшимися в Мариуполе, разрабатывает Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами, особое внимание уделяется максимальной прозрачности суда. Он подчеркнул, что ряд стран уже согласились участвовать в процессе.

По словам Пушилина, перед основным процессом должен пройти ряд промежуточных. Трибунал состоится в Мариуполе.

Он также отметил, что общество требует, чтобы справедливость восторжествовала, поэтому трибунал над украинскими боевиками, укрывавшимися на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, неизбежен.

Политика,Олаф Шольц,Эмманюэль Макрон,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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