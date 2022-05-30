Политолог объяснил, для чего в действительности Макрон и Шольц звонили Путину

Комментируя призыв Макрона и Шольца к президенту России Владимиру Путину об освобождении украинских боевиков, сдавшихся в плен с «Азовстали», член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков отмечает, что европейские политики находятся в сложной ситуации.
«С одной стороны, они, как представители “старой” Европы заинтересованы в переговорном процессе с Россией и скорейшем выходе из кризиса, а с другой - они не могут публично ослабить линию на поддержку Украины, которая была ими выбрана ранее», - полагает он.
Как сообщалось, в конце прошлой недели Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в процессе телефонной беседы с Владимиром Путиным призвали его к освобождению украинских военнопленных, вышедших с завода «Азовсталь». Как позже написала французская газета Le Figaro, эта просьба вызвала шквал насмешливых комментариев, в которых французы раскритиковали действия глав Франции и Германии. Многим комментаторам они показались «оторванными от реальности».
На вопрос «Свободной прессы», являлась ли данная просьба личной инициативой Макрона и Шольца, или за ней торчат «уши» Вашингтона, собеседник полагает, что, вероятнее всего, Соединенные Штаты здесь ни при чем: «Дело в том, что это такой шаг, который ни Францию, ни Германию ни к чему не обязывает. А с другой - он является неким красивым жестом в поддержку Украины».
При этом, как полагает политолог, на ответный ход политики и не надеялись.
«Если бы они добились успеха, это была бы их дипломатическая победа, в то же время, от них никаких усилий бы не потребовалось. Все транспортные расходы и юридические действия в таком случае пришлось бы возлагать на Российскую Федерацию, а не на их государства. Впрочем, просьба об освобождении пленных бойцов с “Азовстали”, которая была вынесена в публичное пространство, на мой взгляд, в действительности скрывает другие, более глубинные вопросы, которые европейские политики не хотели бы предавать гласности», - подчеркивает Кирилл Казаков.