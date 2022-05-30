Политолог объяснил, для чего в действительности Макрон и Шольц звонили Путину

«Если бы они добились успеха, это была бы их дипломатическая победа, в то же время, от них никаких усилий бы не потребовалось. Все транспортные расходы и юридические действия в таком случае пришлось бы возлагать на Российскую Федерацию, а не на их государства. Впрочем, просьба об освобождении пленных бойцов с “Азовстали”, которая была вынесена в публичное пространство, на мой взгляд, в действительности скрывает другие, более глубинные вопросы, которые европейские политики не хотели бы предавать гласности», - подчеркивает Кирилл Казаков.