Шольц и Макрон призвали Путина к выводу войск

Канцлер Германии Олаф Шольц провел в субботу телефонный разговор с президентами России Владимиром Путиным и Франции Эмманюэлем Макроном. Он длился 90 минут и был посвящен усилиям по урегулированию ситуации на Украине, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер и французский президент при этом настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск. Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта", - утверждал Хебештрайт.

Он уточнил, что разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции.

Как ранее в субботу сообщили в Кремле, Путин "в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции", при этом отдельное внимание было уделено "положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке". Президент РФ "подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога". Путин также заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, отметили в Кремле.