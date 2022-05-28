Путин, Макрон и Шольц поговорили по телефону

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил готовность Москвы к продолжению мирных переговоров с Киевом, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Фото: ТАСС ТАСС

"Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога", - говорится в сообщении.

Также Путин рассказал Макрону и Шольцу о работе по налаживанию мирной жизни в Донбассе.

"Проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине. Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

"Сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса", - подчеркнули в Кремле.

Путин также заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием. Накачка Украины западным оружием дестабилизирует ситуацию и обостряет гуманитарный кризис, заявил Путин.