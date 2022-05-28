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26 минут назад

Путин, Макрон и Шольц поговорили по телефону

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил готовность Москвы к продолжению мирных переговоров с Киевом, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Путин, Макрон и Шольц поговорили по телефону
Фото: ТАССТАСС

"Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога", - говорится в сообщении.

Также Путин рассказал Макрону и Шольцу о работе по налаживанию мирной жизни в Донбассе.

"Проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине. Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

"Сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса", - подчеркнули в Кремле.

Путин также заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием. Накачка Украины западным оружием дестабилизирует ситуацию и обостряет гуманитарный кризис, заявил Путин.

Президент РФ заявил Макрону и Шольцу, что напряженность на продовольственном рынке снизит поставки сельхозпродукции из РФ, но нужно снять санкции. Путин сообщил, что РФ готова искать способы беспрепятственного экспорта зерна, включая вывоз из черноморских портов.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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