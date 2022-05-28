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56 минут назад

Володин: Байден, Зеленский войдут в историю как устроившие голодомор на планете президенты

ТАСС

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине, иначе они войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу.

Володин: Байден, Зеленский войдут в историю как устроившие голодомор президенты
Фото: ТАССТАСС

"Байден и Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине. <…> Вывозить зерно ни в коем случае нельзя. От этого пострадают сами украинцы. <…> Байден и Зеленский добьются своего - войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете", - написал он в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что ситуация на Украине непростая, и многие ее области в полном объеме не провели весенне-полевые работы.

"Это может привести к дефициту продовольствия. <…> Евросоюз, запретив поставку удобрений из России и Белоруссии, уже столкнулся с их дефицитом. А что касается калийных - с полным отсутствием. Принятые санкции были необдуманны. Ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием", - написал Володин, отметив, что это привело к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских.

"Все это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира", - резюмировал спикер Госдумы.

Политика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Госдума,ЕС,
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