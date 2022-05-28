Володин: Байден, Зеленский войдут в историю как устроившие голодомор президенты

"Это может привести к дефициту продовольствия. <…> Евросоюз, запретив поставку удобрений из России и Белоруссии, уже столкнулся с их дефицитом. А что касается калийных - с полным отсутствием. Принятые санкции были необдуманны. Ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием", - написал Володин, отметив, что это привело к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских.