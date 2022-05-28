Пушков жестко ответил Зеленскому после его слов о Киссинджере

Президент Украины Владимир Зеленский «выпал из реального времени», критикуя заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией. Об этом написал в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.
«Киссинджер считает, что на такой основе (status quo ante) плюс нейтральный статус Украины можно попытаться урегулировать кризис. Зеленский же, не имея никаких идей на сей счет, похоже, вообще выпал из реального времени. И не отдает себе отчета в происходящем и его последствиях для Украины», - написал Пушков.
Во время выступления на форуме в Давосе Киссинджер призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией.
Зеленский в ответ заявил, что Киссинджер по-прежнему живет в 20-ом веке.
Генри Киссинджер - секретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975).
Ранее Киссинджер попал в базу данных скандального украинского ресурса «Миротворец». Он похищает и публикует личные данные граждан, которые, по мнению радикалов, являются «врагами народа» на Украине.