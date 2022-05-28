Пушков жестко ответил Зеленскому после его слов о Киссинджере

«Киссинджер считает, что на такой основе (status quo ante) плюс нейтральный статус Украины можно попытаться урегулировать кризис. Зеленский же, не имея никаких идей на сей счет, похоже, вообще выпал из реального времени. И не отдает себе отчета в происходящем и его последствиях для Украины», - написал Пушков.