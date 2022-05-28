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10 минут назад

Пушков жестко ответил Зеленскому после его слов о Киссинджере

Майк Габриелян

Президент Украины Владимир Зеленский «выпал из реального времени», критикуя заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией. Об этом написал в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков жестко ответил Зеленскому после его слов о Киссинджере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Киссинджер считает, что на такой основе (status quo ante) плюс нейтральный статус Украины можно попытаться урегулировать кризис. Зеленский же, не имея никаких идей на сей счет, похоже, вообще выпал из реального времени. И не отдает себе отчета в происходящем и его последствиях для Украины», - написал Пушков.

Во время выступления на форуме в Давосе Киссинджер призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией.

Зеленский в ответ заявил, что Киссинджер по-прежнему живет в 20-ом веке.

Генри Киссинджер - секретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975).

Ранее Киссинджер попал в базу данных скандального украинского ресурса «Миротворец». Он похищает и публикует личные данные граждан, которые, по мнению радикалов, являются «врагами народа» на Украине.

Политика,Владимир Зеленский,Генри Киссинджер,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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