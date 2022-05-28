Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ гражданами Южной Осетии

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об упрощении процедуры получения гражданства РФ для граждан Южной Осетии. Закон опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

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Документ был подписан Россией и Южной Осетией в 2021 году. Он предусматривает, что граждане одной страны смогут приобрести гражданство другой страны без отказа от имеющегося.

Подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке сможет любой дееспособный гражданин республики с 18 лет. Дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, как и родители. До достижения ребенком 18 лет родители смогут выбрать ему гражданство на основании письменного заявления.

Согласно соглашению лица, получившие двойное гражданство, получат право на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. Эта норма также распространяется на прохождение военной службы.