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13 минут назад

Путин утвердил ратификацию соглашения России и Южной Осетии о двойном гражданстве

ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об упрощении процедуры получения гражданства РФ для граждан Южной Осетии. Закон опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ гражданами Южной Осетии
Фото: 

Документ был подписан Россией и Южной Осетией в 2021 году. Он предусматривает, что граждане одной страны смогут приобрести гражданство другой страны без отказа от имеющегося.

Подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке сможет любой дееспособный гражданин республики с 18 лет. Дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, как и родители. До достижения ребенком 18 лет родители смогут выбрать ему гражданство на основании письменного заявления.

Согласно соглашению лица, получившие двойное гражданство, получат право на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. Эта норма также распространяется на прохождение военной службы.

Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Оно будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме другую сторону за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие.

Политика,Владимир Путин,
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