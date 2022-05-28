МИД заявил о взятии Киевом в заложники владельцев иностранных судов

Украинские власти, отказавшись сотрудничать с иностранными компаниями-судовладельцами, фактически «взяли их в заложники», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также ответила на обвинения лидеров ЕС о «блокировании» ВС РФ иностранных судов в акватории Черного и Азовского моря. По словам Захаровой, эта информация «не соответствует действительности». Заявление дипломата опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

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В то же время киевские власти отказываются взаимодействовать с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода заблокированных судов, фактически взяв их и экипажи в заложники, — заявила Захарова.

По ее словам, российские ВС ежедневно открывают два морских гумкоридора в Черном и Азовском море.