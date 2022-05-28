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1 час назад

МИД: Киев взял в заложники иностранных судовладельцев

News.ru

Украинские власти, отказавшись сотрудничать с иностранными компаниями-судовладельцами, фактически «взяли их в заложники», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также ответила на обвинения лидеров ЕС о «блокировании» ВС РФ иностранных судов в акватории Черного и Азовского моря. По словам Захаровой, эта информация «не соответствует действительности». Заявление дипломата опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД заявил о взятии Киевом в заложники владельцев иностранных судов
Фото: ReutersReuters

В то же время киевские власти отказываются взаимодействовать с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода заблокированных судов, фактически взяв их и экипажи в заложники, — заявила Захарова.

По ее словам, российские ВС ежедневно открывают два морских гумкоридора в Черном и Азовском море.

Захарова прокомментировала санкционное давление на КНДР

Ранее Минобороны РФ пожаловалось на то, что иностранные суда не спешат воспользоваться открытым российской стороной гуманитарным коридором в порту Мариуполя. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев призвал Международную морскую организацию и диппредставительства стран, чьи сухогрузы находятся в порту, вывести суда к местам постоянной приписки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Политика,Михаил Мизинцев,Мария Захарова,Верховный суд,Минобороны России,МИД России,НЦУО РФ,ЕС,
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