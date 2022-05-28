В Крыму испугались за благополучие Британии после предложения Джонсона Зеленскому по России

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что создание антироссийского альянса может негативно отразиться на благополучии Великобритании. Об этом пишет РИА «Новости».
Агентство напомнило, что английский премьер-министр Борис Джонсон предложил главе Украины Владимиру Зеленскому создать альянс против России. По мнению британского политика, в него могли бы войти также Латвия, Польша, Эстония, Литва и, в дальнейшем, Турция.
«Великобритания, создавая антироссийский военный альянс, сильно рискует своим благополучием. Никому еще противостояние с Россией не приносило ощутимых благ. Власти Британии антироссийским курсом подрывают свою экономику и продолжают раскалывать Европу», - подчеркнул Юрий Гемпель.
Он полагает, что история ничему не научила власти Великобритании.
«С Россией нужно дружить, а не воевать. Дружба с Россией – это залог мира и развития в Европе», - уточнил он.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и британский премьер-министр Борис Джонсон провели телефонные переговоры. Лидеры стран обсудили важные вопросы международной повестки, в том числе отношения Анкары и Лондона, а также конфликт между Россией и Украиной.