В Крыму испугались за благополучие Британии после предложения Джонсона Зеленскому по России

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что создание антироссийского альянса может негативно отразиться на благополучии Великобритании. Об этом пишет РИА «Новости».

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Агентство напомнило, что английский премьер-министр Борис Джонсон предложил главе Украины Владимиру Зеленскому создать альянс против России. По мнению британского политика, в него могли бы войти также Латвия, Польша, Эстония, Литва и, в дальнейшем, Турция.

«Великобритания, создавая антироссийский военный альянс, сильно рискует своим благополучием. Никому еще противостояние с Россией не приносило ощутимых благ. Власти Британии антироссийским курсом подрывают свою экономику и продолжают раскалывать Европу», - подчеркнул Юрий Гемпель.

Он полагает, что история ничему не научила власти Великобритании.

«С Россией нужно дружить, а не воевать. Дружба с Россией – это залог мира и развития в Европе», - уточнил он.