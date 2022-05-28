Антонов сделал заявление о биолабораториях США вокруг РФ

Целая сеть биолабораторий США создана вокруг России, аналогичным образом ситуация обстоит на границах с Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Фото: © Антон Новодережкин/ТАСС © Антон Новодережкин/ТАСС

Так он прокомментировал продолжающиеся попытки американских СМИ «опровергнуть обвинения в адрес Соединенных Штатов в нарушении глобального режима нераспространения биологического оружия».

«Рядовые американцы не должны становиться жертвой пропаганды. Международное сообщество имеет право знать реальное положение дел. Вокруг России "наплодилась" целая сеть биолабораторий США. Аналогичная ситуация обстоит и на границах с Китаем. Теперь нашему Министерству обороны удалось вскрыть факты присутствия множественных исследовательских центров и на Африканском континенте», — заявил дипломат.

«Сегодня как никогда важно активизировать международные усилия по укреплению режима Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия. Необходимо убедить Соединенные Штаты отказаться от практики блокирования выработки юридически обязывающего протокола к конвенции», - отметил посол.

Также Антонов сообщил, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. Таким образом, США поставками вооружений Киеву отдаляют перспективы достижения мира.

Усугубление продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных ограничений против России, подчеркнул дипломат.