Целая сеть американских биолабораторий "наплодилась" вокруг России, аналогичным образом ситуация обстоит на границах с Китаем. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

Фото: © Антон Новодережкин/ТАСС © Антон Новодережкин/ТАСС

Российского дипломата попросили прокомментировать продолжающиеся попытки американских СМИ "опровергнуть обвинения в адрес Соединенных Штатов в нарушении глобального режима нераспространения биологического оружия".

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"Рядовые американцы не должны становиться жертвой пропаганды. Международное сообщество имеет право знать реальное положение дел. Вокруг России "наплодилась" целая сеть биолабораторий США. Аналогичная ситуация обстоит и на границах с Китаем. Теперь нашему Министерству обороны удалось вскрыть факты присутствия множественных исследовательских центров и на Африканском континенте", - ответил Антонов, слова которого приводит у себя в Telegram-канале пресс-служба посольства.

В пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что как минимум четыре биолаборатории, находящиеся под контролем США, работают в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян. По его словам, в этой связи следует напомнить о "странном совпадении, которое нуждается в дополнительной проверке специалистами".

"Сегодня как никогда важно активизировать международные усилия по укреплению режима Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия. Необходимо убедить Соединенные Штаты отказаться от практики блокирования выработки юридически обязывающего протокола к конвенции", - добавил российский посол.

Также Антонов сообщил, что Беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта.

Дипломат считает, что США поставками вооружений Киеву отдаляют перспективы достижения мира.

Продовольственный кризис

По мнению Антонова, усугубление продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.

"Дальнейшее усугубление кризиса произошло из-за введения Вашингтоном и его сателлитами нелегитимных санкций против России. Несмотря на отсылки американских чиновников на исключения из ограничительного режима, якобы предусматривающие возможность торговать с нашей страной агропромышленными товарами, отечественные экспортеры часто не могут организовать такие поставки, - отметил он. - Они сталкиваются с блокировкой платежей, отказами в получении кредитов и страховок, проблемами с фрахтованием судов и закупкой сельхозтехники и даже семян. К тому же США продолжают повышать пошлины на ввоз наших удобрений".

Отправка вооружения Украине

По словам посла, российская сторона надеется, что "здравый смысл восторжествует" и США не станут отправлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения.

"Подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг", - заявил российский дипломат.