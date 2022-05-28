Посла возмутило решение Нагасаки не приглашать РФ на траурную церемонию

«В комментарии от 25 мая мы уже выразили свое негативное отношение к решению властей Хиросимы. Все это в полной мере относится и к недружественному шагу, предпринятому мэрией Нагасаки», — заявил российский дипломат.

Галузин отметил, что «в городском руководстве продемонстрировали еще и неуважение к позитивным страницам истории российско-японских связей, которые во многом ассоциируются с Нагасаки, сыгравшим во второй половине XIX века важную роль в становлении двустороннего общения, в том числе контактов в сферах торговли и культуры».

«До сих пор об этом свидетельствуют оставшиеся в городе десятки могил наших соотечественников, бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией в Японии. Жаль…», — говорится в заявлении посла.

Ранее стало известно, что власти Нагасаки вслед за администрацией Хиросимы решили не приглашать на церемонию послов из России и Белоруссии. Как заявил глава города, такое решение было принято с целью избежать непредвиденных обстоятельств, в частности, возможных протестов против Москвы. По данным мэрии Нагасаки, потенциальное присутствие представителей из РФ и Белоруссии «может быть критерием для послов из других стран, принимать ли участие».