Посла возмутило решение Нагасаки не приглашать РФ на траурную церемонию

Российский посол в Японии Михаил Галузин выразил возмущение решением администрации японского города Нагасаки не приглашать российскую делегацию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки, сообщает РИА Новости.
«В комментарии от 25 мая мы уже выразили свое негативное отношение к решению властей Хиросимы. Все это в полной мере относится и к недружественному шагу, предпринятому мэрией Нагасаки», — заявил российский дипломат.
Галузин отметил, что «в городском руководстве продемонстрировали еще и неуважение к позитивным страницам истории российско-японских связей, которые во многом ассоциируются с Нагасаки, сыгравшим во второй половине XIX века важную роль в становлении двустороннего общения, в том числе контактов в сферах торговли и культуры».
«До сих пор об этом свидетельствуют оставшиеся в городе десятки могил наших соотечественников, бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией в Японии. Жаль…», — говорится в заявлении посла.
Ранее стало известно, что власти Нагасаки вслед за администрацией Хиросимы решили не приглашать на церемонию послов из России и Белоруссии. Как заявил глава города, такое решение было принято с целью избежать непредвиденных обстоятельств, в частности, возможных протестов против Москвы. По данным мэрии Нагасаки, потенциальное присутствие представителей из РФ и Белоруссии «может быть критерием для послов из других стран, принимать ли участие».