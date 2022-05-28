Депутат Госдумы попросил запретить вывоз красной икры с ДВ

«Россиянам могут запретить вывозить камчатскую красную икру с территории края весом свыше 10 кг, изготовленную непромышленным способом, в ручной клади или багаже самолета. Проект федерального закона, предусматривающий такой эксперимент со дня его вступления в силу до 1 августа 2025 г., подготовила группа депутатов Госдумы», — пишет издание со ссылкой на Лисовского. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам надеется, что документ успеют рассмотреть и принять в весеннюю сессию.