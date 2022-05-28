Депутат Госдумы попросил запретить вывоз красной икры с ДВ

Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский вместе со своими коллегами выступил автором законопроекта, который должен ограничить вывоз красной икры с Дальнего Востока. Об этом написали «Ведомости».
«Россиянам могут запретить вывозить камчатскую красную икру с территории края весом свыше 10 кг, изготовленную непромышленным способом, в ручной клади или багаже самолета. Проект федерального закона, предусматривающий такой эксперимент со дня его вступления в силу до 1 августа 2025 г., подготовила группа депутатов Госдумы», — пишет издание со ссылкой на Лисовского. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам надеется, что документ успеют рассмотреть и принять в весеннюю сессию.
По мнению авторов законопроекта, среди которых и курганский депутат, пассажиры авиарейсов вывозят около 500 тонн икры в год. Чаще всего, это нелегальная продукция, которая не имеет никаких подтверждающих ее безопасность документов.
Запрет распространится на красную икру без заводской упаковки. Следить за соблюдением норм придется работникам аэропорта Камчатки. В 2019 году похожие ограничения ввели на вывоз красной икры частным автотранспортом.