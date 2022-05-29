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57 минут назад

Бывший депутат Госдумы предложил устроить «депедеризацию» ЛДПР

Lenta.ruиещё 1

Предложивший устроить «депедеризацию» ЛДПР бывший депутат Госдумы Александр Шерин заявил, что новое руководство партии избавится от него, так как он составлял конкуренцию на выборах. При этом политик не пояснил, каким именно образом от него могут избавиться. Об этом сообщает Telegram-канал SOTA.

Бывший депутат Госдумы предложил устроить «депедеризацию» ЛДПР
Фото: ТАССТАСС

«Есть люди по своим половым наклонностям, а есть люди по поступкам» — приводит слова политика канал.

Ранее Шерин назвал фикцией проведенное на внеочередном 34-м съезде ЛДПР тайное голосование, благодаря которому был избран новый лидер партии Леонид Слуцкий. Политик считает, что в бюллетенях для голосования специально изначально было отпечатано имя лишь одного кандидата.

«Типографский бюллетень с единственным кандидатом был отпечатан изначально. Все знали, что делегаты проголосуют за то, чтобы внести в бюллетень только одну кандидатуру», — заявил Шерин, критикуя результаты голосования.

Однако ранее сообщалось, что в то время, как кандидатуру Леонида Слуцкого на роль лидера ЛДПР поддержали 86 делегатов от 85 региональных отделений, против выдвижения Александра Шенина проголосовали 86 из 87 делегатов съезда.

Политика,Александр Шерин,ЛДПР,Госдума,
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