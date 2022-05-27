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1 час назад

Янукович: с Россией нельзя разговаривать с позиции силы

ТАСС

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы ни при каких обстоятельствах.

Янукович: с Россией нельзя разговаривать с позиции силы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я всегда считал, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы ни при каких обстоятельствах, - написал политик, комментируя нынешнюю ситуацию на Украине, в статье, опубликованной в пятницу его секретарем Юрием Кирасиром в "Фейсбуке" (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - Необходим глубокий диалог. И здесь придется говорить правду".

По мнению Януковича, "дальше жить в атмосфере лжи и лицемерия, ненависти - это тупик", за которым последует катастрофа.

Экс-президент указал на то, что для Европы "конфронтация с Россией приводит к потере миллиардных прибылей в сфере экономики, не говоря уже о наплыве миллионов беженцев с Украины и рисках быть втянутыми в этот конфликт".

По его мнению, как только правящие партии в Европе и их лидеры почувствуют, что продолжение военной поддержки Украины грозит им потерей власти, "они немедленно найдут множество причин, чтобы эту помощь прекратить либо свести ее к минимуму".

Политика,Виктор Янукович,
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