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50 минут назад

Канцлер Австрии выдвинул Путину ультиматум

Lenta.ru

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул ультиматум президенту России Владимиру Путину. Он пригрозил, что «Газпром» потеряет газохранилище в Хайдахе, если не будет заполнять его газом. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает ТАСС.

Канцлер Австрии выдвинул Путину ультиматум
Фото: ReutersReuters

По его словам, если российская компания не станет пользоваться хранилищем, то Вена передаст его для заполнения другим поставщикам энергии.

В свою очередь российский лидер, как сообщил Кремль, обещал соблюдать обязательства по поставкам газа в Австрию.

Австрия озвучила планы по сокращению зависимости от газа из РФ

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российская спецоперация на Украине раскрыла Австрии «горькую правду» о зависимости от поставок российского газа. По информации издания, газовые хранилища страны в начале мая были заполнены лишь на 20 процентов — это самый низкий показатель в Европе. Согласно докладу Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая тот факт, что российский импорт составляет 80 процентов от общего.

Политика,Карл Нехаммер,Владимир Путин,Газпром,
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