Канцлер Австрии выдвинул Путину ультиматум

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул ультиматум президенту России Владимиру Путину. Он пригрозил, что «Газпром» потеряет газохранилище в Хайдахе, если не будет заполнять его газом. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает ТАСС.

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По его словам, если российская компания не станет пользоваться хранилищем, то Вена передаст его для заполнения другим поставщикам энергии.

В свою очередь российский лидер, как сообщил Кремль, обещал соблюдать обязательства по поставкам газа в Австрию.