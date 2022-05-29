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1 час назад

Путин и Вучич условились о бесперебойных поставках российского газа в Сербию

RT на русскомиещё 4

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.

Стал известен итог переговоров Путина и Вучича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня российско-сербских отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Вучич назвал три вещи, которые ему нужны от Путина

Ранее Вучич заявил, что страна рассчитывает получить от России «честную цену» на газ.

Он также допустил, что в случае, если цена российского газа для Сербии будет базироваться на нефтяной формуле, она могла бы составить от $450 до $619.

Политика,Александр Вучич,Владимир Путин,
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