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56 минут назад

Захарова: западные СМИ перестали обращать внимание на проявления нацизма на Украине

ТАСС

Отношение СМИ на Западе к проявлениям нацизма на Украине изменилось после начала спецоперации РФ по защите Донбасса - западные журналисты стали игнорировать эту тему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила изменение отношения западных СМИ к нацизму на Украине
Фото: 

Она обратила внимание на медиаанализ журналиста Джейсона Маккэнна, который сравнил описание западными СМИ проявлений нацизма на Украине до и после начала спецоперации.

"Все моментально изменилось после начала спецоперации. Несмотря на очевидные факты наличия множественных насильственных нацистских практик о том, что на Украине царствует нацизм, западные медиа моментально замолчали. Более того, те структуры, которые должны были бы в теории бороться с популяризацией нацизма, включая [Государственный] музей [Аушвиц-Биркенау] в Освенциме, Библиотеку [Винера по изучению] Холокоста в Лондонском университете и целый ряд мемориальных учреждений и еврейских организаций, <...> стали открыто обелять киевский режим, заявлять, что никакого ультраправого экстремизма на Украине нет и в помине", - заявила она в своем Telegram-канале в пятницу.

Захарова привела несколько примеров публикаций, где западные СМИ упоминали ультраправые тенденции, возросшие на территории Украины после 2013 года.

"Несмотря на то, что англосаксонский Запад все последние годы целенаправленно закрывал глаза на разгул неонацистских практик на Украине, не заметить того, что в парламенте [страны] заседают откровенно нацистские партии, а в структуре вооруженных сил страны боевые батальоны добровольцев-нацистов, было невозможно", - добавила она.

При этом дипломат подчеркнула, что теперь западные СМИ не делают публикаций, посвященных этой проблеме.

"Та же самая "Гардиан", которая еще за несколько лет до этого предупреждала об опасности нацизма, после начала операции выпустила публикацию, где неонацизм на Украине назвала "банальной теорией заговора", - указала официальный представитель МИД РФ.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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