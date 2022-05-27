Захарова отметила изменение отношения западных СМИ к нацизму на Украине

"Все моментально изменилось после начала спецоперации. Несмотря на очевидные факты наличия множественных насильственных нацистских практик о том, что на Украине царствует нацизм, западные медиа моментально замолчали. Более того, те структуры, которые должны были бы в теории бороться с популяризацией нацизма, включая [Государственный] музей [Аушвиц-Биркенау] в Освенциме, Библиотеку [Винера по изучению] Холокоста в Лондонском университете и целый ряд мемориальных учреждений и еврейских организаций, <...> стали открыто обелять киевский режим, заявлять, что никакого ультраправого экстремизма на Украине нет и в помине", - заявила она в своем Telegram-канале в пятницу.