В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
58 минут назад

Что Жириновский говорил о новом главе ЛДПР Слуцком

Мария Иванова

ЛДПР 27 мая избрала нового председателя, им стал Леонид Слуцкий. Политолог Михаил Синельников-Оришак в своем Telegram-канале напомнил, что говорил о Слуцком основатель партии Владимир Жириновский.

Что Жириновский говорил о новом главе ЛДПР Слуцком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жириновский в интервью Life называл Слуцкого тонким психологом и заявлял, что это «позволило ему добиться многих успехов в парламентской дипломатии».

Жириновский заявлял, что Слуцкий - «человек галантный, обходительный к женщинам», а также «яркий, нестандартный и хорошо держащий удар».

Слуцкий был избран председателем ЛДПР на внеочередном съезде партии, созванном после смерти Жириновского.

Основатель ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

С середины мая Слуцкий был лидером фракции ЛДПР в Госдуме. Также он возглавляет комитет Думы по международным делам.

Политика,Владимир Жириновский,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители