Что Жириновский говорил о новом главе ЛДПР Слуцком

ЛДПР 27 мая избрала нового председателя, им стал Леонид Слуцкий. Политолог Михаил Синельников-Оришак в своем Telegram-канале напомнил, что говорил о Слуцком основатель партии Владимир Жириновский.

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Жириновский в интервью Life называл Слуцкого тонким психологом и заявлял, что это «позволило ему добиться многих успехов в парламентской дипломатии».

Жириновский заявлял, что Слуцкий - «человек галантный, обходительный к женщинам», а также «яркий, нестандартный и хорошо держащий удар».

Слуцкий был избран председателем ЛДПР на внеочередном съезде партии, созванном после смерти Жириновского.

Основатель ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.