Российские представители проигнорировали конференцию ОБСЕ на Кипре

Российские представители не приехали на проходящую 27-28 мая конференцию Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ в столице Кипра - Никосии. Об этом корреспонденту "РГ" сегодня рассказали в парламенте Республики Кипр, который выступил организатором мероприятия под названием "Борясь с коррупцией, защищая демократию: роль национальных парламентов".
Известно, что Федеральное собрание РФ в ПА ОБСЕ представлено делегацией в количестве 15 человек - 5 от Совета Федерации и 10 от Государственной Думы. Однако, с учетом того, что ОБСЕ и ее институты давно заняли явно ангажированную в отношении нашей страны позицию, стремясь политизировать различные вопросы в угоду текущей конъюнктуре, отсутствие российской делегации на конференции в Никосии закономерно. Кроме того, ввиду того, что страны Европы закрыли свое воздушное пространство для самолетов РФ, поездка на островное государство наших представителей была бы сопряжена с логистическими трудностями.
Хотя сама конференция была посвящена борьбе с коррупцией, без антироссийских выпадов в связи с ситуацией на Украине со стороны чиновников ОБСЕ не обошлось. В частности, польский дипломат Артур Дмоховски, являющийся специальным представителем действующего председательства ОБСЕ, в ходе своего выступления озвучил известную позицию Варшавы относительно украинского кризиса.
По данным российских властей, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине полностью дискредитировала себя вскрывшимися фактами негласного сотрудничества наблюдателей от этой международной организации с киевскими силовиками. Кроме того, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявлял, что СММ ОБСЕ на Украине в последнее время в своих докладах подыгрывала официальному Киеву, а мониторинг все больше превращался в механизм дезориентации международного сообщества относительно событий в Донбассе. Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дальнейшее выполнение миссией ОБСЕ на Украине ее прежних функций стало невозможным. В связи отсутствием мандата на продолжение работы в марте миссия была завершена.