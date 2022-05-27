Российские представители проигнорировали конференцию ОБСЕ на Кипре

Российские представители не приехали на проходящую 27-28 мая конференцию Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ в столице Кипра - Никосии. Об этом корреспонденту "РГ" сегодня рассказали в парламенте Республики Кипр, который выступил организатором мероприятия под названием "Борясь с коррупцией, защищая демократию: роль национальных парламентов".

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Известно, что Федеральное собрание РФ в ПА ОБСЕ представлено делегацией в количестве 15 человек - 5 от Совета Федерации и 10 от Государственной Думы. Однако, с учетом того, что ОБСЕ и ее институты давно заняли явно ангажированную в отношении нашей страны позицию, стремясь политизировать различные вопросы в угоду текущей конъюнктуре, отсутствие российской делегации на конференции в Никосии закономерно. Кроме того, ввиду того, что страны Европы закрыли свое воздушное пространство для самолетов РФ, поездка на островное государство наших представителей была бы сопряжена с логистическими трудностями.

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Хотя сама конференция была посвящена борьбе с коррупцией, без антироссийских выпадов в связи с ситуацией на Украине со стороны чиновников ОБСЕ не обошлось. В частности, польский дипломат Артур Дмоховски, являющийся специальным представителем действующего председательства ОБСЕ, в ходе своего выступления озвучил известную позицию Варшавы относительно украинского кризиса.