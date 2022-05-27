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36 минут назад

Российские представители не приехали на конференцию ПА ОБСЕ на Кипре

Российская Газета

Российские представители не приехали на проходящую 27-28 мая конференцию Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ в столице Кипра - Никосии. Об этом корреспонденту "РГ" сегодня рассказали в парламенте Республики Кипр, который выступил организатором мероприятия под названием "Борясь с коррупцией, защищая демократию: роль национальных парламентов".

Российские представители проигнорировали конференцию ОБСЕ на Кипре
Фото: ReutersReuters

Известно, что Федеральное собрание РФ в ПА ОБСЕ представлено делегацией в количестве 15 человек - 5 от Совета Федерации и 10 от Государственной Думы. Однако, с учетом того, что ОБСЕ и ее институты давно заняли явно ангажированную в отношении нашей страны позицию, стремясь политизировать различные вопросы в угоду текущей конъюнктуре, отсутствие российской делегации на конференции в Никосии закономерно. Кроме того, ввиду того, что страны Европы закрыли свое воздушное пространство для самолетов РФ, поездка на островное государство наших представителей была бы сопряжена с логистическими трудностями.

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Хотя сама конференция была посвящена борьбе с коррупцией, без антироссийских выпадов в связи с ситуацией на Украине со стороны чиновников ОБСЕ не обошлось. В частности, польский дипломат Артур Дмоховски, являющийся специальным представителем действующего председательства ОБСЕ, в ходе своего выступления озвучил известную позицию Варшавы относительно украинского кризиса.

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По данным российских властей, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине полностью дискредитировала себя вскрывшимися фактами негласного сотрудничества наблюдателей от этой международной организации с киевскими силовиками. Кроме того, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявлял, что СММ ОБСЕ на Украине в последнее время в своих докладах подыгрывала официальному Киеву, а мониторинг все больше превращался в механизм дезориентации международного сообщества относительно событий в Донбассе. Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дальнейшее выполнение миссией ОБСЕ на Украине ее прежних функций стало невозможным. В связи отсутствием мандата на продолжение работы в марте миссия была завершена.

Политика,Александр Лукашевич,Мария Захарова,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,МИД России,Совет Федерации,Госдума,
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