Песков ответил на слова Зеленского о переговорах Москвы и Киева

Переговоры заморозили по решению Киева , что абсолютно контрастирует с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков . Его слова приводит «РЕН ТВ».

«Руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего хотят киевские власти», — сказал Песков.

В качестве подтверждения своих слов он привел высказывание Зеленского на саммите G20 о необходимости переговоров с Россией, чтобы закончить конфликт, но она, по его словам, не хочет их вести. Песков подчеркнул, что переговоры заморозили именно по решению Киева и «это абсолютно контрастирует» с заявлением главы Украины.