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45 минут назад

Песков ответил на слова Зеленского о переговорах Москвы и Киева

Елена Прошина

Переговоры заморозили по решению Киева, что абсолютно контрастирует с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «РЕН ТВ».

«Руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего хотят киевские власти», — сказал Песков.

В качестве подтверждения своих слов он привел высказывание Зеленского на саммите G20 о необходимости переговоров с Россией, чтобы закончить конфликт, но она, по его словам, не хочет их вести. Песков подчеркнул, что переговоры заморозили именно по решению Киева и «это абсолютно контрастирует» с заявлением главы Украины.

Ранее Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK сообщил, что Украины возобновит переговоры с РФ после возращения всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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