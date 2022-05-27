Западные страны объявили тотальную войну всему русскому миру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Запад объявил нам, объявил всему русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает», — сказал дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе ощутят последствия гибридной войны против России.
«Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — пригрозил он.
По мнению Лаврова, Россия делала все возможное, чтобы избежать столкновения, но «вызов уже брошен». Также он удивился «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску».