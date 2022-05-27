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1 час назад

Володин заявил, что США потеряли поддержку населения большинства государств

FBM.ru

США теперь не имеют поддержку большинства государств мира, что демонстрируют итоги ряда голосований в ООН. Такое заявление сделал Вячеслав Володин, занимающий пост спикера Госдумы.

Володин заявил, что США потеряли поддержку большинства государств
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, в Белом доме хотят, чтобы сохранилась однополярная модель, что себя изжила. Обстановка в мире изменилась. Поэтому стоит понимать, что при обсуждении позиции РФ стоит осознавать, что “большинство населения планеты на нашей стороне”.

Чтобы подтвердить свои мысли спикер решил привести несколько примеров. Один касается принятия Генеральной Ассамблеи ООН второго марта резолюции, где обсуждается спецоперация на Украине.

Володин рассказал о том, какую позицию предпочли занять относительно РФ целый ряд стран. Выяснилось, что против россиян не хотят выступать сорок государств. Оказывается, что в Китае, Индии, Иране, Ираке, Вьетнаме, ЮАР, Алжире, Пакистане и других державах не намерены идти против россиян. Более того политик подчеркивает, сколько людей проживает в данных государствах и приходит к выводу, что показатель демонстрирует, что это 57,3 процента населения мира.

За эту резолюцию отдали свои голоса 141 делегация, и только 5 заявили, что против. Еще 35 приняли решение воздержаться от выбора.

Еще одним примером является проведение голосования, темой которого стал вопрос членства РФ в Совете по правам человека ООН седьмого апреля, после него Кремль решил уйти из организации.

В этот раз воздержались от голосования, а именно от того, чтобы идти против РФ, уже 82 государства.

Политика,Вячеслав Володин,Совет по правам человека,Генассамблея ООН,Госдума,ООН,
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