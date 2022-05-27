Патрушев назвал циничной блокировку афганских активов США

Народ Афганистана не причастен к терактам 11 сентября 2001 года в США , поэтому блокировка афганских активов Вашингтоном является циничным шагом, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике.

Он обратил внимание, что "даже после позорного бегства из Афганистана, США, Англия и их союзники продолжают оказывать деструктивное влияние на развитие ситуации в этой стране". В частности, они блокируют незаконно замороженные афганские активы вместо того, чтобы направить их на гуманитарные нужды при контроле со стороны ООН, пояснил Патрушев.