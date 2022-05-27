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1 час назад

Патрушев назвал циничной блокировку афганских активов США

ТАССиещё 1

Народ Афганистана не причастен к терактам 11 сентября 2001 года в США, поэтому блокировка афганских активов Вашингтоном является циничным шагом, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике.

Патрушев назвал циничной блокировку афганских активов США
Фото: ТАССТАСС

Он обратил внимание, что "даже после позорного бегства из Афганистана, США, Англия и их союзники продолжают оказывать деструктивное влияние на развитие ситуации в этой стране". В частности, они блокируют незаконно замороженные афганские активы вместо того, чтобы направить их на гуманитарные нужды при контроле со стороны ООН, пояснил Патрушев.

"Циничным выглядит решение Вашингтона о резервировании половины этих средств для выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, к которым афганский народ, как известно, совершенно непричастен", - указал секретарь СБ РФ.

Кроме того, добавил он, американцы и англичане создают препятствия и для возобновления нормальной работы афганских финансовых операторов с международной банковской системой.

Политика,Николай Патрушев,Сбербанк России,ООН,
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