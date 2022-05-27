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21 минуту назад

Володин заявил о провале попыток США изолировать Россию

Алиса Селезнёва

США утратили поддержку большей части населения планеты, и попытки изолировать Россию провалились. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Володин заявил о провале попыток США изолировать Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Последние голосования, которые проходили в ООН, показывают, что страны, не поддерживающие Вашингтон, представляют большую часть населения планеты. (…) Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились», - констатировал он.

В качестве примера Володин привел заседание Генассамблея ООН в начале марта,

на котором рассматривался вопрос о российской специальной военной операции на Украине.

«Против России отказались выступать 40 стран, среди которых Китай, Индия, Иран, Ирак, Вьетнам, ЮАР, Алжир, Пакистан и другие. Численность населения этих государств составляет 4,47 млрд человек — 57,3% населения мира», - заметил он.

Также большая часть населения планеты не поддержала приостановку членства России в Совете по правам человека ООН, напомнил политик.

«Не стали голосовать против России уже 82 страны (Китай, Индия, Бразилия, Египет, Индонезия, Пакистан, Иран, Ирак, ОАЭ, Мексика, ЮАР, Малайзия, Вьетнам, Саудовская Аравия, Сингапур, Кения и другие). А это 5,93 млрд человек — 76,2% населения планеты. Как видим, зачастую за принимаемыми в ООН большинством голосов решениями в реальности стоит меньшинство», - пояснил Володин.

Именно этим и обусловлено нежелание США реформировать ООН, так как Вашингтон «отчаянно желает сохранить однополярную модель, которая себя изжила», уверен спикер Госдумы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции.

При этом глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что на сегодняшнем этапе развития международных отношений решается вопрос о том, будут ли люди жить на основе Устава ООН или смирятся с диктатом отдельных стран.

Политика,Вячеслав Володин,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Совет по правам человека,Генассамблея ООН,Госдума,ООН,ЕС,
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