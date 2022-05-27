В Запорожской области заявили об ажиотажном спросе на гражданство РФ

В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Об этом «РИА Новости» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского», — приводятся в материале слова Рогова.
Он добавил, что в регионе уже полностью готова вся необходимая инфраструктура для начала приема документов от местных жителей на получение российских паспортов.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей. Указ внес изменения в документ, который ранее касался выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.