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6 минут назад

В Запорожской области заявили об ажиотажном спросе на гражданство РФ

Елена Прошина

В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Об этом «РИА Новости» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Запорожской области заявили об ажиотажном спросе на гражданство РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского», — приводятся в материале слова Рогова.

Он добавил, что в регионе уже полностью готова вся необходимая инфраструктура для начала приема документов от местных жителей на получение российских паспортов.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей. Указ внес изменения в документ, который ранее касался выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Политика,Владимир Рогов,Владимир Путин,
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