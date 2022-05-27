В Херсонской области заявили о разорении детских курортов с подачи Киева

Замглавы военно-гражданской администрации Скадовского района Херсонской области Татьяна Калиновская заявила, что киевские власти покрывали разорение детских курортных зон в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Калиновская подчеркнула, что до 2014 года в области работал оздоровительный комплекс, который мог принять до 400 детей.

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«Из организации из Ровно под эгидой народного депутата Украины приехали и оценили все это имущество в 54 тысячи гривен (около 150 тысяч рублей). Вы понимаете, что за такую сумму даже ларек нельзя купить. Они все поставили на баланс своей компании, все шло через Киев. И так несколько баз», - рассказала она.

По ее словам, сейчас эти базы, в том числе расположенные в самых популярных районах Скадовска, заброшены. Она добавила, что по закону Киев должен был выделять деньги на уборку пляжей и развитие туристической инфраструктуры, но никаких средств Скадовск не получал.

Калиновская призвала создать реестр таких объектов и национализировать.

«И там мы уже будем смотреть. Мы готовы к привлечению инвесторов сюда для развития нашей рекреационной зоны», - заключила она.

Глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров ранее назвал фикцией план строительства жилья для крымских татар в Херсонской области.

Умеров заявил, что с 2015 года лидеры «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и Ленур Ислямов сообщали о планах Турции построить под Херсоном город, в котором будут жить переселившиеся из Крыма крымские татары. Для них обещали построить сотни квартир и частных домов и бесплатно распределить.

По его словам, деньги действительно выделили, но «воришки из Меджлиса» купили офис площадью 400 «квадратов» и десять квартир «не меньше» 250 квадратных метров в одном из элитных жилищных комплексов Киева - PecherSky. По данным Умерова, стоимость жилья в переводе на рубли там начинается от 350 тысяч за квадратный метр.