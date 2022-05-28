В Совфеде рассказали об ответе России на поставку американских ракет Украине

Москва даст адекватный ответ США, если поставляемые Киеву ракеты будут использованы для нанесения ударов по российским городам. Об этом рассказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Ранее The New York Times выяснила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение одобрить отправку Киеву реактивных систем в рамках ближайшего пакета помощи. Речь идет о поставках американских MLRS (Multiple Launch Rocket System), дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров. Позднее США могут поставить Украины и колесные системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

«Это решение непродуманное, если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдет достойный ответ», — заявил Цеков.

Он отметил, что решение американских властей лишь провоцирует эскалацию украинского кризиса и препятствует приближению мирных переговоров. В конечном итоге, как полагает сенатор, от подобных решений пострадают и европейские страны.

«То, что США задумали, оно не только против России, но и против Европы», — заключил он.