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42 минуты назад

В Совфеде рассказали об ответе России на поставку американских ракет Украине

Lenta.ruиещё 2

Москва даст адекватный ответ США, если поставляемые Киеву ракеты будут использованы для нанесения ударов по российским городам. Об этом рассказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В Совфеде рассказали об ответе России на поставку американских ракет Украине
Фото:  ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Ранее The New York Times выяснила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение одобрить отправку Киеву реактивных систем в рамках ближайшего пакета помощи. Речь идет о поставках американских MLRS (Multiple Launch Rocket System), дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров. Позднее США могут поставить Украины и колесные системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

«Это решение непродуманное, если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдет достойный ответ», — заявил Цеков.

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Он отметил, что решение американских властей лишь провоцирует эскалацию украинского кризиса и препятствует приближению мирных переговоров. В конечном итоге, как полагает сенатор, от подобных решений пострадают и европейские страны.

«То, что США задумали, оно не только против России, но и против Европы», — заключил он.

Как полагают источники The Wall Street Journal, американские реактивные системы залпового огня прибудут на Украину в течение нескольких ближайших недель. Под угрозой могут оказаться жители приграничных районов России.

Политика,Сергей Цеков,Джозеф Байден,Администрация США,Совет Федерации,
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