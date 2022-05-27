РФ заблокировала решение США об ужесточении санкций против КНДР

Россия и Китай заблокировали решение США, которое предусматривает ужесточение санкций против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Такие меры приняты во время голосования в СБ ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

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«Россия и Китай использовали право вето при голосовании в четверг в СБ ООН по проекту резолюции США, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР», — пишет ТАСС.

Таким образом, проект резолюции США, который предполагает, в том числе сокращение объемов поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР, не принят.

Также сообщается, что Генеральная Ассамблея ООН планирует обсудить ситуации вокруг КНДР в десятидневный срок после нынешнего заседания СБ ООН. Вместе с тем, Генассамблея 26 апреля одобрила резолюцию, согласно которой заседания структуры будут проводиться каждый раз, когда будет применено право вето в Совете Безопасности любым государством, которое считается постоянным членом.

Ранее сообщалось, что КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в Японское море после того, как президент США Джо Байден посетил Южную Корею и Японию в рамках четырехдневного азиатского турне. В связи с этим Япония выразила протест, однако Северная Корея вновь выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. В отличие от РФ отношения США и Северной Кореи оставляют желать лучшего.