Лавров рассказал о планах наступления Киева

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время военной спецоперации на Украине Россия обнаружила данные о готовящемся Киевом наступлении на Донбасс. Его планировали начать 8 марта, добавил он в интервью RT Arabic. Слова Лаврова приводит ТАСС.
«Мы уже объяснили, почему не могли больше бездействовать. То, что мы обнаружили на позициях украинской армии в ходе специальной военной операции, подтверждает, что мы едва с ней успели, потому что на 8 марта планировался "план Б". Огромная группа ВС Украины, дислоцированная к середине февраля на линии соприкосновения с Донбассом, планировала силой захватить эти территории в грубейшее нарушение минских договоренностей, резолюции Совета Безопасности ООН», — сказал Лавров.
По его мнению, если бы план Киева удался, «весь Запад проглотил бы все эти нарушения, как он проглатывал полное пренебрежение прежними договоренностями в ходе предыдущих восьми лет».