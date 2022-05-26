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6 минут назад

Лавров рассказал о планах наступления Киева

Елена Прошина

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время военной спецоперации на Украине Россия обнаружила данные о готовящемся Киевом наступлении на Донбасс. Его планировали начать 8 марта, добавил он в интервью RT Arabic. Слова Лаврова приводит ТАСС.

Лавров рассказал о планах наступления Киева
Фото: ТАССТАСС

«Мы уже объяснили, почему не могли больше бездействовать. То, что мы обнаружили на позициях украинской армии в ходе специальной военной операции, подтверждает, что мы едва с ней успели, потому что на 8 марта планировался "план Б". Огромная группа ВС Украины, дислоцированная к середине февраля на линии соприкосновения с Донбассом, планировала силой захватить эти территории в грубейшее нарушение минских договоренностей, резолюции Совета Безопасности ООН», — сказал Лавров.

По его мнению, если бы план Киева удался, «весь Запад проглотил бы все эти нарушения, как он проглатывал полное пренебрежение прежними договоренностями в ходе предыдущих восьми лет».

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,
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