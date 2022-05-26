Лавров рассказал о планах наступления Киева

«Мы уже объяснили, почему не могли больше бездействовать. То, что мы обнаружили на позициях украинской армии в ходе специальной военной операции, подтверждает, что мы едва с ней успели, потому что на 8 марта планировался "план Б". Огромная группа ВС Украины, дислоцированная к середине февраля на линии соприкосновения с Донбассом, планировала силой захватить эти территории в грубейшее нарушение минских договоренностей, резолюции Совета Безопасности ООН», — сказал Лавров.