Драги раскрыл тему разговора с Путиным

"Цель [звонка] заключалась в том, чтобы спросить, можно ли что-то сделать для разблокировки зерна в украинских хранилищах, потому что продовольственный кризис, который приближается и уже наблюдается в некоторых африканских странах, будет иметь ужасные гуманитарные последствия", - заявил он во время пресс-конференции. Он добавил, что это попытка, которая может не увенчаться успехом. Вместе с этим "все осознают, что на кону жизни миллионов людей", - отметил Драги.