Драги раскрыл тему разговора с Путиным

Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг сообщил, что позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы попросить о разблокировке украинских портов, где хранится зерно.
"Цель [звонка] заключалась в том, чтобы спросить, можно ли что-то сделать для разблокировки зерна в украинских хранилищах, потому что продовольственный кризис, который приближается и уже наблюдается в некоторых африканских странах, будет иметь ужасные гуманитарные последствия", - заявил он во время пресс-конференции. Он добавил, что это попытка, которая может не увенчаться успехом. Вместе с этим "все осознают, что на кону жизни миллионов людей", - отметил Драги.
Итальянский премьер также добавил, что планирует затем позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин заявил, что Россия "готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада". По данным пресс-службы, во время разговора было "обстоятельно рассмотрено положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности".