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22 минуты назад

Медведев назвал Шольца обиженной ливерной колбасой

Lenta.ruиещё 6

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев повторил слова украинского посла в Германии, назвав канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Медведев повторил слова украинского посла о Шольце
Фото: ТАССТАСС

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому подпел его германский коллега — канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же "обиженная ливерная колбаса" (по выражению посла все той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания)», — отметил Медведев.

Шольц не стал обижаться на оскорбившего его посла Украины

Зампред Совбеза России отметил, что «носитель гордого колбасного титула заявил», что «Германия не примет "навязанный Россией мирный договор"». «И в этом с Украиной солидарна», — заключил Медведев.

Ранее Медведев рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает в поддержку Украины в ее конфликте с Россией и объяснил, зачем Берлин это делает. По его словам, Германии выгодно, если Украина будет уничтожена и перестанет существовать как государство. Медведев отметил, что Шольц отказался принимать якобы навязанный Москвой мирный договор, таким образом проявив солидарность с Киевом.

Политика,Олаф Шольц,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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