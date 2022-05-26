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1 час назад

Лавров заявил о наличии комплексов и паранойи у западных стран

ТАССиещё 1

Западные страны имеют множество фобий и комплексов, в том числе у них есть паранойя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic, которое вышло в эфир в четверг.

Лавров заявил о наличии комплексов и паранойи у западных стран
Фото: ТАССТАСС

"Знаем, что у наших западных друзей много всяких фобий, комплексов: собственного превосходства, непогрешимости. Но у них еще есть паранойя", - отметил министр.

По его словам, в любом процессе, где Запад не участвует и не контролирует, "они видят фронду, угрозу своему доминированию".

"Пора от этих манер и привычек избавляться", - указал Лавров.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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