Лавров заявил о наличии комплексов и паранойи у западных стран

Западные страны имеют множество фобий и комплексов, в том числе у них есть паранойя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic, которое вышло в эфир в четверг.
"Знаем, что у наших западных друзей много всяких фобий, комплексов: собственного превосходства, непогрешимости. Но у них еще есть паранойя", - отметил министр.
По его словам, в любом процессе, где Запад не участвует и не контролирует, "они видят фронду, угрозу своему доминированию".
"Пора от этих манер и привычек избавляться", - указал Лавров.