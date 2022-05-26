Медведев назвал унизительным термин "импортозамещение"

Зампред Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что импортозамещение можно описать словами "технологический суверенитет" или "технологическая независимость". Об этом он заявил в четверг на партийном форуме, посвященном предпринимательству.
Таким образом Медведев отреагировал на предложение одного из выступающих придумать новый термин для импортозамещения.
"Технологический суверенитет", - сказал зампред Совбеза.
Позднее он отметил, что можно это назвать и технологической независимостью.
По оценке политика, сам термин "импортозамещение" - "не самый удачный", особенно когда имеются в виду, например, компоненты производства.
"Он такой, немножко унизительный для нас. И это тоже все ощущают. Особенно когда речь идет о каком-то, извините, барахле - в прямом смысле этого слова", - добавил Медведев.
Как считает деятель, от лексического ряда и употребления конкретных слов очень многое зависит.
"Это ведь мозговой процесс. Как ты говоришь, так, собственно, ты и мыслишь. Это правда. Так что иногда на это нужно обращать внимание", - согласился он.