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39 минут назад

Медведев назвал термин "импортозамещение" немного унизительным для России

ТАСС

Зампред Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что импортозамещение можно описать словами "технологический суверенитет" или "технологическая независимость". Об этом он заявил в четверг на партийном форуме, посвященном предпринимательству.

Медведев назвал унизительным термин "импортозамещение"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом Медведев отреагировал на предложение одного из выступающих придумать новый термин для импортозамещения.

"Технологический суверенитет", - сказал зампред Совбеза.

Позднее он отметил, что можно это назвать и технологической независимостью.

Медведев: бизнес кошмарят до сих пор

По оценке политика, сам термин "импортозамещение" - "не самый удачный", особенно когда имеются в виду, например, компоненты производства.

"Он такой, немножко унизительный для нас. И это тоже все ощущают. Особенно когда речь идет о каком-то, извините, барахле - в прямом смысле этого слова", - добавил Медведев.

Как считает деятель, от лексического ряда и употребления конкретных слов очень многое зависит.

"Это ведь мозговой процесс. Как ты говоришь, так, собственно, ты и мыслишь. Это правда. Так что иногда на это нужно обращать внимание", - согласился он.

Политика,Дмитрий Медведев,Единая Россия,
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