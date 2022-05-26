Путин назвал условие выхода Запада из продовольственного кризиса

Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия западных санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Совета министров Италии Марио Драги, сообщается на сайте Кремля. Глава государства обратил внимание, что нынешние трудности связаны в том числе со сбоями в логистике, а также политикой западных стран в период пандемии COVID-19.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада, — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Обсуждая тему энергобезопасности Путин подтвердил настрой российской стороны и дальше обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по ценам зафиксированным в контрактах.

Также российский лидер проинформировал Драги о работе по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях Донбасса.