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45 минут назад

Путин назвал условие выхода Запада из продовольственного кризиса

News.ru

Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия западных санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Совета министров Италии Марио Драги, сообщается на сайте Кремля. Глава государства обратил внимание, что нынешние трудности связаны в том числе со сбоями в логистике, а также политикой западных стран в период пандемии COVID-19.

Путин назвал условие выхода Запада из продовольственного кризиса
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада, — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Мир ищет способ вывезти зерно с Украины, в том числе силой

Обсуждая тему энергобезопасности Путин подтвердил настрой российской стороны и дальше обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по ценам зафиксированным в контрактах.

Также российский лидер проинформировал Драги о работе по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях Донбасса.

Тем временем в Великобритании на фоне рекордного роста инфляции участились кражи в супермаркетах. Сообщается, что в последнее время стали чаще ловить неопытных преступников. По словам специалистов, это говорит о том, что нарушением закона стали заниматься простые граждане, которые отчаялись из-за своего экономического положения.

Политика,Марио Драги,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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