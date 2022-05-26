Депутат ГД назвал беременного Кена попыткой ограничить рождаемость

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев прокомментировал информацию о возможном появлении на рынке детских игрушек куклы в виде беременного Кена, сообщает News.ru.

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По словам парламентария, это является попыткой Запада привить людям норму отношений, не ведущих к деторождению и продолжению рода.

"Трансгендерная Барби и беременный Кен отлично вписываются в эту схему влияния на умы детей с самого раннего возраста. Мы всегда были и будем резко против подобного промывания мозгов", – подчеркнул парламентарий.

Подобные акции являются насильственным прививанием детям ложных принципов и убеждений, а также искусственно ограничивают рождаемость, добавил он. Информация о выпуске беременного Кена появилась ранее на сайте Babylon Bee. Автор публикации ссылался на заявление некоего Эндрю Шиве, который якобы занимает пост исполнительного директора компании Mattel.

В тексте указывалось, что Шиве считает, что беременные мальчики долгое время были исключены из целевой аудитории. Затем СМИ сообщили, что данная публикация является шуточной, а человек с именем Эндрю Шиве не работает в компании. В 2019 году компания Mattel выпустила на рынок серию гендерно-нейтральных кукол Барби с разным цветом кожи.