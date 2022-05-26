Путин обратился к «богатым» россиянам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян, которые привыкли ездить на «шестисотых» Mercedes, останется возможность покупать люксовые авто, но «чуть-чуть подороже». Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на Евразийском экономическом форуме, Путин заявил, что доступ к товарам класса люкс останется у россиян, несмотря на санкции.

«Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить», - сказал он.

Путин заверил, что их «привезут откуда угодно и из какой угодно страны». Он отметил, что для России важно не это, а собственная база для развития - инженерные и научные центры.

Ранее США запретили экспорт предметов роскоши в Россию на фоне украинского кризиса. В список запрещенных к экспорту товаров вошли около 570 позиций, в том числе алкоголь (ром, виски, бурбон, шампанское и другие), некоторые табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из меха, некоторые предметы одежды и обуви, произведения искусства, ювелирные изделия, автомобили (в том числе электромобили) и мотоциклы.