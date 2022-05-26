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13 минут назад

Италия лишила госнаград Мишустина и Мантурова

Алиса Селезнёва

Указом президента Италии Серджо Маттарелла российские политики, в том числе и премьер-министр Михаил Мишустин, лишены государственных наград страны. Об этом пишет РИА Новости.

Италия лишила госнаград Мишустина и Мантурова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров получили в 2020 году орден Звезды Италии степени Кавалера Большого креста.

Однако указом Маттарелла, подписанным 9 мая, эти награды были отозваны с формулировкой «по соображениям недостойности».

Аналогичного ордена, но более низкой степени «Командор» были лишены замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов и глава ВТБ Андрей Костин.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это западные страны ввели обширные антироссийские санкции, к которым присоединилась и Италия.

В частности, фингвардией Италии была заморожена вилла на Сардинии, относящаяся к активам бывшего владельца российской компании «Еврохим» Дмитрия Мазепина и его сына Никиты - гонщика «Формулы-1». Также власти Италии задержали 64-метровую яхту Lady M, пришвартованную в Лигурии.

Политика,Михаил Мишустин,Андрей Костин,Дмитрий Мазепин,Виктор Евтухов,Денис Мантуров,Серджо Маттарелла,Владимир Путин,Еврохим,Банк ВТБ,Минпромторг,
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