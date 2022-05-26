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12 минут назад

Токаев перепутал должность Мишустина

Мария Иванова

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев перепутал российского премьера Михаила Мишустина и главу коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Внимание на это обратил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Токаев перепутал должность Мишустина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Токаев оговорился, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«От торговли зависит жизнь наших народов, наших людей. Вот и именно для этого и была создана Евразийская экономическая комиссия, которую сейчас успешно возглавляет Михаил Владимирович Мишустин... Мясникович», - сказал Токаев.

После этого он отметил, что не сильно ошибся, так как у Мишустина и Мясниковича одинаковые имя и отчество.

Ранее имя и отчество Мишустина перепутал депутат Госдумы, бывший игрок КВН Сангаджи Тарбаев, задававший премьеру вопрос. Он рассказал, что переволновался из-за важности вопроса - о необоснованных ценах в туристической отрасли.

Политика,Сангаджи Тарбаев,Михаил Мясникович,Михаил Мишустин,Евразийская экономическая комиссия,Госдума,
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