Токаев перепутал должность Мишустина

«От торговли зависит жизнь наших народов, наших людей. Вот и именно для этого и была создана Евразийская экономическая комиссия, которую сейчас успешно возглавляет Михаил Владимирович Мишустин... Мясникович», - сказал Токаев.

После этого он отметил, что не сильно ошибся, так как у Мишустина и Мясниковича одинаковые имя и отчество.