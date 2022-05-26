Токаев перепутал должность Мишустина

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев перепутал российского премьера Михаила Мишустина и главу коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Внимание на это обратил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Токаев оговорился, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
«От торговли зависит жизнь наших народов, наших людей. Вот и именно для этого и была создана Евразийская экономическая комиссия, которую сейчас успешно возглавляет Михаил Владимирович Мишустин... Мясникович», - сказал Токаев.
После этого он отметил, что не сильно ошибся, так как у Мишустина и Мясниковича одинаковые имя и отчество.
Ранее имя и отчество Мишустина перепутал депутат Госдумы, бывший игрок КВН Сангаджи Тарбаев, задававший премьеру вопрос. Он рассказал, что переволновался из-за важности вопроса - о необоснованных ценах в туристической отрасли.